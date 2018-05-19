В Подмосковье поместили под домашний арест следователя, получившего взятку

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Суд в Московской области отправил следователя, получившего взятку в два с половиной миллиона рублей, под домашний арест, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, 15 мая старший следователь полиции в одном из служебных кабинетов лично получила взятку в размере двух миллионов 500 тысяч рублей от адвоката за переквалификацию инкриминируемых деяний его подзащитному.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области судом в отношении старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Истринскому району, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе грамотно проведенного оперативно-разыскного мероприятия следователь и адвокат были задержаны на месте преступления.

"В настоящее время следователю предъявлено обвинение, проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в пресс-службе.