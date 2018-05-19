Главу села в Карачаево-Черкесии нашли мертвым

ПЯТИГОРСК, 19 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели главы Икон-Халского сельского поселения Карачаево-Черкесии, который был обнаружен мертвым в лесополосе, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по региону.

"Он подъехал к лесополосе, поставил машину, зашел в лесополосу, трактористы, которые там работали видели, что он зашел в лесополосу и долго не выходил", — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшему 32 года, инцидент произошел 16 мая, причины произошедшего сейчас выясняют следователи.

"Назначены экспертизы. Никаких синяков, ссадин не обнаружено на теле, случившееся несет некриминальный характер", — добавил представитель ведомства.