Жертвами ДТП под Воронежем стали три женщины и школьник

ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Три женщины и школьник погибли при столкновении иномарки с грузовиком под Воронежем, в больнице находится один мужчина, сообщает главное управление МВД по региону.

Ранее источник в экстренных службах информировал РИА Новости, что авария произошла утром 19 мая на 22-м километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж". По данным источника, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли четыре человека, в том числе ребенок.

"Сегодня в 07.45 часов в Каширском районе на 26-м километре автодороги "Воронеж – Нововоронеж", по предварительным данным, водитель автомобиля Lifan, двигаясь со стороны Воронежа, допустил столкновение со встречным автомобилем "Тонар" под управлением 50-летнего жителя Белгородской области", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД области, установлены личности погибших: женщина-водитель, 1977 года рождения, женщина 1953 года рождения, женщина на вид 30 лет и мальчик 2007 года рождения. В больнице находится мужчина 1951 года рождения — пассажир легкового автомобиля. Все они — жители Воронежской области.