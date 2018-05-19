В речном порту Якутска произошел разлив нефтепродуктов

ХАБАРОВСК, 19 мая — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в городском канале речного порта в Якутске, городской водозабор находится ниже по течению реки, сообщает министерство ЖКХ и энергетики Якутии.

Отмечается, что 18 мая в Якутске на территории базы ООО "Cудоходная компания Якутск" во время демонтажа старого речного судна произошел разлив нефтепродуктов. Район загрязнения оцеплен боновыми ограждениями, частично обработан сорбентом. В пробах воды, отобранных "Водоканалом" в акватории водозаборных сооружений и станции первого подъема, содержание нефтепродуктов ниже предельно допустимой концентрации (ПДК).

Уточняется, что забор воды производится ниже по течению от места загрязнения и с глубины 8 метров, что исключает попадание нефтепродуктов в систему централизованного водоснабжения.

"Угроза загрязнения водоснабжения Якутска в связи с разливом нефтепродуктов в городском канале речного порта маловероятна", — говорится в сообщении.

С такой оценкой несогласно министерство охраны природы республики. Как сообщил телеканалу "Якутия 24" министр охраны природы Сахамин Афанасьев, разлив нефтепродуктов создает угрозу питьевому водоснабжению города.

"Речпорт работает очень медленно по устранению нефтепродуктов на реке. Нефтепродукты выносит на водозабор, таким образом создает угрозу питьевому водоснабжению, так как расположено выше водозабора и судоходного канала. Вчера провели выездную комиссию по чрезвычайной ситуации", — сказал Афанасьев.

По его словам, минприроды республики по этому факту проводит проверку, возбуждено административное дело.

Как сообщается на сайте минприроды региона, о разливе нефтепродуктов в пятницу сообщила жительница Якутска. Рабочая группа, которая выехала на место происшествия, обнаружила загрязнение в акватории левого берега реки Лена на улице Пристанской-2 в районе грузового порта.

"С места загрязнения отобраны пробы воды и почвы, которые направлены на химико-аналитические исследования в ГБУ РС(Я) "РИАЦЭМ Минприроды РС(Я)". Как отмечают госинспекторы, загрязнение имеет едкий запах ГСМ, черного цвета, предположительно, мазут. Материалы будут переданы по подведомственности в управление Росприроднадзора по РС(Я)", — говорится в сообщении.