МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пассажирку сняли с рейса "Аэрофлота", вылетавшего из Москвы в Бангкок, из-за ее неадекватного поведения, вылет задержан более чем на полтора часа, заявил РИА Новости очевидец происшествия.
"Когда самолёт уже начал подготовку ко взлету и руление, она начала истошно кричать и бить по спинке впереди стоящего кресла, казалось, что ее раздирают дикие боли. Она кричала, не переставая, периодически накрывая голову аэрофлотовским пледом", — рассказал РИА Новости очевидец происшествия.
Он предполагает, что девушка является гражданкой Таиланда. По его словам, она кричала около десяти минут, а потом замолчала. Самолёт некоторое время стоял на месте, а затем вернулся к терминалу.
Подтверждением этой информации и комментариями авиакомпании и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.