МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пассажирку сняли с рейса "Аэрофлота", вылетавшего из Москвы в Бангкок, из-за ее неадекватного поведения, вылет задержан более чем на полтора часа, заявил РИА Новости очевидец происшествия.

Как отметил очевидец, самолет рейса SU0270 должен был вылететь в 19.20 по московскому времени, однако из-за ЧП он задержан более чем на 1,5 часа. По данным онлайн-табло "Шереметьево", самолет вылетел в Бангкок в 21.36 мск.

"Когда самолёт уже начал подготовку ко взлету и руление, она начала истошно кричать и бить по спинке впереди стоящего кресла, казалось, что ее раздирают дикие боли. Она кричала, не переставая, периодически накрывая голову аэрофлотовским пледом", — рассказал РИА Новости очевидец происшествия.

Он предполагает, что девушка является гражданкой Таиланда. По его словам, она кричала около десяти минут, а потом замолчала. Самолёт некоторое время стоял на месте, а затем вернулся к терминалу.

"На борт поднялись медики и переводчик, потом полиция, девушку сняли с рейса. По словам членов экипажа, пассажирка находится под воздействием психотропных препаратов, вела себя агрессивно. Переводчику девушка сообщила, что не помнит, что происходило с ней за последние сутки. Она является гражданкой Таиланда и накануне прилетела из Анталии", — заявил очевидец. Он добавил, что члены экипажа предполагают, что девушка могла перевозить наркотики в желудке, а в какой-то момент вещество попало в организм.

Подтверждением этой информации и комментариями авиакомпании и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.