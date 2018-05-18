САРАТОВ, 18 мая – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский райсуд Пензы в пятницу поместил под домашний арест заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, задержанного в четверг по делу о незаконной рубке леса с причинением ущерба на сумму свыше 90 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

СУСК по региону в четверг сообщало о задержании замминистра по подозрению в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что задержан Вячеслав Лебедев, которого следствие просит взять под домашний арест.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое было поддержано прокурором, и избрал в отношении замминистра меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца со дня задержания", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в пятницу чиновнику было предъявлено обвинение.

Как уточнила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя регионального СУСК Наталия Фомина, срок домашнего ареста замминистра санкционирован судом на срок предварительного следствия — до 12 июля.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый организовал и совершил совместно с замдиректора и мастером "Юрсовского лесхоза" и директором "Кададинского лесничества" на основании подложных документов незаконную сплошную вырубку 4788 кубометров сосны на площади 17,8 гектара в Кузнецком и Сосновоборском районах области, причинив ущерб лесному фонду РФ на сумму свыше 90 миллионов рублей.

Ранее следователи по этому делу предъявили обвинение замдиректора и мастеру ГАУ Пензенской области "Юрсовский лесхоз", а также директору ГКУ области "Кададинское лесничество". В зависимости от роли каждого им вменяется превышение должностных полномочий и незаконная рубка лесных насаждений. Все трое находятся под домашним арестом.