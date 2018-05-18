Под Тверью задержали подростка, убившего приемную мать и бабушку

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Суд города Конаково заключил под стражу 14-летнего подростка, который убил растивших его с двух лет приемную мать и неродную бабушку, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Тверской области.

По материалам дела, вечером 16 мая следователям поступила информация, что в подвале дома, расположенного по улице Луговой деревни Сажино Конаковского района Тверской области, обнаружены тела двух женщин 1937 и 1964 годов рождения с признаками насильственной смерти.

В тот же день правоохранителям удалось установить и задержать несовершеннолетнего. В отношении 14-летнего подростка было возбуждено дело о двойном убийстве.

"Сегодня по ходатайству следователя СКР судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 16 мая школьник "на почве личных неприязненных отношений к своим не родным матери и бабушке", убил ножом и топором пожилую женщину, а вечером — приемную мать.

Об убийстве стало известно после того, как муж приемной матери, который не жил с ней, забеспокоился, что женщина не выходит на связь, и обратился в полицию. Подросток отрицать свою вину не стал.