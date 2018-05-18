В Нижегородской области завели дело после исчезновения 12-летнего мальчика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве заведено в Богородском районе по факту безвестного исчезновения 12-летнего мальчика, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 17 мая 2018 года ранним утром малолетний Сергей Михеев вышел из дома в поселке Новинки Нижегородской области и отправился в школу. После окончания занятий около 14 часов он позвонил матери и сообщил о том, что возвращается из школы, однако домой не пришел. До настоящего времени его местонахождение не известно.

"По факту исчезновения ребенка заведено дело по статье "Убийство малолетнего". Следователи обращаются за помощью к нижегородцам и жителям области в поисках пропавшего мальчика", — говорится в сообщении регионального СУСК.