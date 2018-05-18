Суд арестовал второго фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

Руководитель компаний Роспан Никита Колесников и экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемые в хищении государственных средств, у здания Басманного суда Москвы. 18 мая 2018

Руководитель компаний Роспан Никита Колесников и экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемые в хищении государственных средств, у здания Басманного суда Москвы. 18 мая 2018

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу второго фигуранта дела о хищении 450 миллионов рублей выделенных на реконструкцию Эрмитажа — Никиту Колесникова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Колесникова. Данная мера пресечения избрана сроком до 16 июля 2018 года", — сказала она.

Ранее до той же даты суд отправил под арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова.

Ранее в четверг сообщалось, что за хищение 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа", были задержаны экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину они не признают.

Фигурантам грозит до 10 лет колонии.