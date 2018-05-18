Защита попросила отпустить Пирумова под домашний арест

Руководитель компаний Роспан Никита Колесников и экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемые в хищении государственных средств, у здания Басманного суда Москвы. 18 мая 2018

Руководитель компаний Роспан Никита Колесников и экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемые в хищении государственных средств, у здания Басманного суда Москвы. 18 мая 2018

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Защита просит отпустить под домашний арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Просим избрать меру в виде домашнего ареста или под личное поручительство академика Евгения Велихова", — сказал в суде адвокат Фёдор Куприянов.

Ранее в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о задержании Пирумова за коррупцию. Речь шла о хищении 450 миллионов рублей при строительстве зданий Эрмитажа. Позднее в СК сообщили, что задержанный Пирумов "допрошен следователем СК России в качестве подозреваемого по уголовному делу о хищении средств, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа".