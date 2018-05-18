В Барнауле пенсионерку накрыло стеной воды из-за прорыва водопровода

БАРНАУЛ, 18 мая — РИА Новости. Жительницу Барнаула накрыло стеной воды во время гидравлических испытаний, женщина не пострадала, сообщил РИА Новости очевидец происшествия.

Инцидент удалось запечатлеть на камеру, видео опубликовано в социальных сетях и набирает популярность.

"Прорыв водопровода произошел в девять часов утра по адресу Балтийская, 49. Стена воды обрушилась прямо на женщину, случайно проходившую мимо. Она была напугана, но спокойно дошла до дома, только промокшая с головы до ног", — рассказал очевидец.

Как отметили РИА Новости в алтайском филиале Сибирской генерирующей компании (СГК), инцидент произошел из-за гидравлических испытаний.

"Сейчас специалисты теплосетевого подразделения СГК завершают ремонтные работы на этом участке, после этого гидравлические испытания будут продолжены до 23 мая", — сказали в ведомстве.

Испытания являются обязательными в период плановой подготовки к отопительному сезону, а перед проведением гидравлических испытаний проводится понижение температуры теплоносителя, которая не превышает 40 градусов Цельсия.