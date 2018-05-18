Жительница Липецкой области пойдет под суд за убийство блокадницы

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Мать шестерых детей из Липецкой области предстанет перед судом за убийство 92-летней блокадницы, которую она задушила платком за отказ дать взаймы денег, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Как информировало следственное управление СК РФ по Липецкой области, убийство 92-летней женщины было совершено днем 7 марта этого года в селе Демкино Чаплыгинского района.

"Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве бытовой ссоры по поводу отказа потерпевшей дать взаймы денег, задушила ее женским платком. После убийства преступница решила похитить имущество своей жертвы", — говорится в сообщении.

Женщине удалось забрать сбережения блокадницы — 59 тысяч рублей.

Тело погибшей обнаружила ее соседка, пришедшая навестить подругу. Соседка и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В отношении 39-летней женщины было возбуждено дело об убийстве и краже с причинением значительного ущерба. Санкция данных статей предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, обвиняемая избавилась от платка убитой и перчаток, но спустя сутки была задержана. По ходатайству следователя ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемая — мать шестерых детей, лишенная родительских прав, ранее судимая за кражу и ведущая асоциальный образ жизни. Вину в преступлении она признала.

"Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу", — информирует прокуратура.