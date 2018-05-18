В костромской области взяли под стражу подозреваемого в убийстве девочки

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Суд в Костромской области заключил под стражу подозреваемого в убийстве восьмилетней соседской девочки, которую он предложил довезти до школы и задушил на берегу реки, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Информация об обнаружении тела ребенка с признаками насильственной смерти на берегу реки Сендеги в Костромском районе поступила в правоохранительные органы 16 мая. Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Подозреваемым оказался сосед из дома, где проживала девочка, ранее судимый 54-летний житель поселка Караваево Костромского района.

"Сегодня удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, около 11 часов 16 мая на улице возле дома мужчина пригласил девочку в свою машину, предложив подвезти ее до школы. Школьница, как информировало следствие, села в автомобиль, мужчина привез ее на берег реки Сендеги, где задушил. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ольга Вакурова, мотив преступления устанавливается.