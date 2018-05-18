МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте 25-летнего мужчины, который накинулся на пенсионерку на юге Москвы и нанес ей несколько ударов шилом, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Ранее в пятницу СК сообщил, что вблизи жилых домов по улице Борисовские пруды подозреваемый 1993 года рождения беспричинно начал избивать проходящую мимо 70-летнюю женщину, нанес ей не менее двух ударов шилом в область головы и скрылся. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, подозреваемого задержали "по горячим следам".

"Сегодня следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы", — отмечается в сообщении.