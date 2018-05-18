Следствие обвинило Пирумова в организации крупного хищения в Эрмитаже

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов отверг предъявленные ему обвинения в организации хищения 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

По его словам, СК РФ считает Пирумова лидером преступной группы расхитителей государственного бюджета.

"Пирумов возглавлял организованную группу, совершившую хищение, в которую входили еще (бизнесмен Никита) Колесников, (бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис) Мазо. Данные сведения подтверждаются результатами ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий)", — сказал следователь.

По его словам, "вину фигуранты дела не признают".

Ранее все трое уже были осуждены по громкому "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора.