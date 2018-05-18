В Кургане возбудили уголовное дело из-за свалки с трупами животных

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по материалам прокурорской проверки из-за обнаружения в Кургане несанкционированной свалки с трупами животных, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, в Кургане в затопляемой зоне в районе заброшенного дачного кооператива "Кургансельстрой" вблизи от дороги были обнаружены останки животных, в том числе кости, шкуры, головы, трупы собак. Площадь отходов составила более 110 квадратных метров.

Согласно экспертной оценке центра гигиены и эпидемиологии региона, свалка могла стать источником загрязнения окружающей среды, а также создала угрозу для здоровья людей и животных, уточняет прокуратура.

"Органами полиции по материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ ("Порча земли")", — говорится в сообщении.

Также проводится процессуальная проверка СК РФ по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"), уточняется в сообщении.

Прокуратура добавляет, что сейчас свалка частично вывезена, муниципалитет продолжает работу по ликвидации оставшейся части биологических останков.