В Тульской области мальчика насмерть придавила упавшая бетонная плита

БРЯНСК, 18 мая — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело из-за гибели мальчика, на которого упало бетонное ограждение в Богородицке, сообщает СУСК РФ по Тульской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него фрагмента бетонного ограждения в городе Богородицк", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, трагедия произошла в четверг вечером возле одного из жилых домов во время игры детей. От полученных повреждений шестилетний ребенок скончался спустя несколько часов в больнице, говорится в сообщении.