В Марий Эл двое детей погибли при пожаре в частном доме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Морки в Марий Эл, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по республике.

Информация о пожаре в частном доме на улице Первомайской поступила в пятницу в 09.38 мск.

"На месте пожара в поселке Морки обнаружены тела двоих маленьких детей. На месте происшествия работает следственная группа. Дети маленькие, дошкольники", — сообщили в СУ СК.

По предварительным данным регионального СК, 18 мая в частном доме находились два мальчика пяти и семи лет и две девочки трех и четырех лет. Родители детей временно отсутствовали. В результате пожара девочки погибли, мальчики не пострадали. Звениговским межрайонным следственным отделом регионального СУСК проводится доследственная проверка.

В республиканском управлении МЧС рассказали, что на место происшествия выезжал пожарно-спасательный гарнизон. Его сотрудники и обнаружили тела детей, после чего в поселок были вызваны представители следственных органов.