Жительница Марий Эл пойдет под суд за сожжение кошки в печи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Уголовное дело в отношении жительницы Марий Эл, которая предположительно живьем сожгла свою кошку в печи, передано в суд, сообщили РИА Новости в Горномарийской межрайонной прокуратуре.

По данным ведомства, 52-летняя женщина бросила животное в печь и сожгла его заживо. На следующий день она попросила своего сожителя выкинуть останки кошки на свалку, так как в доме после сожжения животного стоял сильный неприятный запах.

"Местному участковому женщина объяснила, что животное ей надоело. Тот вызвал на место следственные органы, было возбуждено уголовное дело по статье 245 часть 2 пункт "в" Уголовного Кодекса — жестокое обращение с животным с применением садистских методов", — рассказали РИА Новости в прокуратуре.

По словам собеседника агентства, сейчас женщина говорит, что пожалела о своем поступке. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.