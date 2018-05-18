В Смоленске завели дело после гибели роженицы в больнице

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти женщины после родов в больнице Смоленска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Зуева.

Информация о смерти 37-летней жительницы Смоленска, скончавшейся 10 апреля после родов в больнице №1, появилась в интернет-издании readovka.ru. По данным издания, беременную третьим ребенком женщину сперва положили на сохранение в Гагаринскую центральную районную больницу, где к ней сутки не подходили медработкники, затем перевезли в Вяземскую центральную райбольницу, а после родов доставили в реанимацию больницы №1 Смоленска. Предварительной причиной смерти СМИ называло пневмонию.

СК начал проверку изложенной в СМИ информации. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — сказала Зуева. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Собеседница агентства отметила, что следствие даст правовую оценку действиям врачей всех больниц, куда обращалась женщина.

По информации интернет-издания, новорожденный сын и двое других детей женщины находятся у ее сестры.