Жителя Тюмени приговорили к 12 годам колонии за убийство бывшей супруги

ТЮМЕНЬ, 18 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени приговорил к 12 годам колонии особого режима Андрея Московина, обвиняемого в убийстве бывшей жены, сообщает региональная прокуратура.

Расследованием установлено, что утром 24 декабря 2017 года Москвин пришел к своей бывшей супруге Ираде Москвиной на работу в школу парикмахерского искусства и нанес ей ножом не менее двух ударов в живот, после чего скрылся. В тот же день нападавший сам обратился в полицию и отдал нож, которым наносил удары своей бывшей жене.

"Спасти потерпевшую не удалось, 29 декабря 2017 года она скончалась в больнице. Без мамы остались три девочки, самая младшая из них родилась от брака с Москвиным", – уточнили в прокуратуре Тюменской области.

В действиях обвиняемого был установлен опасный рецидив, ранее он был судим за наркопреступление, отметили в ведомстве. В суде Москвин признал свою вину и попросил прощения за содеянное.

"Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил Москвину 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – говорится в сообщении.

Суд также постановил взыскать с подсудимого два миллиона рублей в счет возмещения морального вреда в пользу матери погибшей и его малолетней дочери от брака с Москвиной, а также 40 тысяч рублей на расходы по оплате услуг представителя родственников погибшей.