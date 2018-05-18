В Свердловской области задержали мужчину, спрятавшего труп жены в диван

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Следственные органы Свердловской области задержали жителя Сысерти, подозреваемого в убийстве супруги, тело которой он спрятал в диван, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, в ночь на 6 мая 2018 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания, вступил в конфликт со своей женой, 1996 г.р. На почве ссоры злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения, от которых через непродолжительное время наступила ее смерть", – говорится в сообщении ведомства.

Тело супруги мужчина завернул в плед и полиэтилен, после чего спрятал его в диване в ее квартире, добавил официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых. По предварительным данным, мужчина много находился за компьютером, в результате чего превратился в крайне агрессивного человека, что, возможно, и стало причиной жестокого обращения с женой, уточнили в полиции.

После совершения преступления, по данным следствия, житель Свердловской области уехал к родственникам в Татарстан, где 14 мая он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Сысерть для проведения с ним следственных мероприятий. "Что характерно, покидая место ЧП в надежде "залечь на дно" в другом субъекте нашей страны, глава семьи целую ночь провел в окружении трупа своей бывшей возлюбленной, а прежде чем ретироваться, забрал с собой ее обручальное кольцо и серьги", – сказал Горелых.

Сейчас по ходатайству следователя мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает Следственный комитет. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы.