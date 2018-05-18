В Свердловской области задержали мужчину, спрятавшего труп жены в диван

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Следственные органы Свердловской области задержали жителя Сысерти, подозреваемого в убийстве супруги, тело которой он спрятал в диван, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Тело супруги мужчина завернул в плед и полиэтилен, после чего спрятал его в диване в ее квартире, добавил официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых. По предварительным данным, мужчина много находился за компьютером, в результате чего превратился в крайне агрессивного человека, что, возможно, и стало причиной жестокого обращения с женой, уточнили в полиции.
Сейчас по ходатайству следователя мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает Следственный комитет. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы.