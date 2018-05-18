В Татарстане сотрудника ГИБДД подозревают в издевательствах над инвалидом

КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Бывший инспектор ГИБДД и его знакомый в Татарстане подозреваются в похищении молодого мужчины-инвалида, походка которого не понравилась отдыхавшим приятелям, а также в вымогательстве у него денег, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

"Утром 28 апреля возле одного из развлекательных заведений Буинска 27-летний инспектор ДПС ГИБДД МВД по РТ и его 38-летний знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали приставать к 29-летнему местному жителю из-за его вызывающей, на их взгляд, походки. Потерпевший пояснил, что недавно перенес операцию на позвоночник. Но, несмотря на это, подозреваемые его избили, усадили в автомобиль и отвезли за город", — сказал Шептицкий.

По его информации, продолжая избивать мужчину и угрожая убить его, подозреваемые потребовали заплатить 20 тысяч рублей за то, что, пытаясь защищаться, он бросил в одного из нападавших бутылку. Затем сумма была снижена до 15 тысяч рублей. Как установило следствие, подозреваемые надели на мужчину наручники и, обмотав вокруг туловища буксировочный трос, заставили его пробежать за автомобилем несколько десятков метров.

"В результате потерпевший был вынужден согласиться на их требования, после чего его отвезли в город к тому же кафе, откуда забрали", — уточнил Шептицкий.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека" и "вымогательство". От дачи показаний они отказались. Судом по ходатайству следователя в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в МВД по Татарстану, данный сотрудник ГИБДД 3 мая уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, его руководители получили дисциплинарные взыскания.