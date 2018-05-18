В Череповце мальчик потерял сознание и скончался по дороге в больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Следственные органы Череповца проводят доследственную проверку по факту смерти подростка, потерявшего сознание на прогулке и скончавшегося по дороге в больницу, сообщает в пятницу СУСК РФ по Вологодской области.

"Следственным отделом… проводится доследственная проверка по факту смерти 13-летнего мальчика. По данным следствия, 17 мая около 20 часов на улице Ленина города Череповца гулявший мальчик потерял сознание. Прохожим была вызвана скорая медицинская помощь. При доставлении в больницу подросток скончался", — говорится в сообщении.

Как установили следователи, шестиклассник проживал вместе с отцом.