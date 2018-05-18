СК требует арестовать экс-замминистра культуры по новому делу о хищениях

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следственный комитет России обратился в суд с требованием заключить под стражу бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова, обвиняемых в хищении выделенных на реконструкцию "Эрмитажа" денег, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы.

"В Басманный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пирумова и Колесникова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — сказала она.

Фигурантам грозит до 10 лет колонии.