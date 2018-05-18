В Якутии во время ледохода три охотника целый день провели на крыше избушки

ХАБАРОВСК, 18 мая — РИА Новости. Прокуроры Якутии проводят проверку после того, как три охотника около полусуток провели в ожидании помощи на крыше дрейфующего среди льдин охотничьего домика, снесенного внезапно начавшимся ледоходом, а еще 500 человек были вынуждены самостоятельно эвакуироваться на возвышенность, сообщает прокуратура региона в пятницу.
В качестве примера приводится ненадлежащее оповещение жителей Таттинского района, в результате чего "в 12 километрах от села Чычымах в зоне подтопления в ночь с 12 на 13 мая оказались три местных жителя, выехавших на охоту". Сообщается, что им помогли эвакуироваться "с крыши унесенной льдами по реке охотничьей избушки" только в 17.30 в минувшее воскресенье.
Как сообщает прокуратура, также в ночь с 12 по 13 мая более 500 жителей села Кюпцы из-за паводка самостоятельно эвакуировались на возвышенность, так как не была организована их эвакуация. Случаи несвоевременной эвакуации граждан были и в других поселках Усть-Майского и Амгинского районов.
Кроме того, прокуроры приняли более 80 актов прокурорского реагирования по фактам отсутствия муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.
Отмечается, что в настоящее время на контроле прокуратуры республики также находятся вопросы возмещения ущерба и выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка.