В Якутии во время ледохода три охотника целый день провели на крыше избушки

ХАБАРОВСК, 18 мая — РИА Новости. Прокуроры Якутии проводят проверку после того, как три охотника около полусуток провели в ожидании помощи на крыше дрейфующего среди льдин охотничьего домика, снесенного внезапно начавшимся ледоходом, а еще 500 человек были вынуждены самостоятельно эвакуироваться на возвышенность, сообщает прокуратура региона в пятницу.

Отмечается, что прокуратура Якутии проверяет своевременность информирование жителей об угрозе паводка из-за ледохода. Уже установлены факты ненадлежащего оповещения населения о возникновении ЧС, несвоевременного начала эвакуации граждан с подтопляемых территорий, недостаточности формирований спасателей на момент возникновения угрозы жизни и здоровью граждан.

В качестве примера приводится ненадлежащее оповещение жителей Таттинского района, в результате чего "в 12 километрах от села Чычымах в зоне подтопления в ночь с 12 на 13 мая оказались три местных жителя, выехавших на охоту". Сообщается, что им помогли эвакуироваться "с крыши унесенной льдами по реке охотничьей избушки" только в 17.30 в минувшее воскресенье.

Как сообщает прокуратура, также в ночь с 12 по 13 мая более 500 жителей села Кюпцы из-за паводка самостоятельно эвакуировались на возвышенность, так как не была организована их эвакуация. Случаи несвоевременной эвакуации граждан были и в других поселках Усть-Майского и Амгинского районов.

Отмечается, что прокуратура выявила бездействие местных администраций по информированию населения об угрозе ЧС и эвакуации населения в селах Кюпцы, Эльдикан и Эжанцы. В результате жители при паводке не смогли своевременно эвакуироваться, что угрожало их жизни и здоровью, также они потеряли имущество. По этому факту возбуждено дело по статье "халатность".

Кроме того, прокуроры приняли более 80 актов прокурорского реагирования по фактам отсутствия муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

Отмечается, что в настоящее время на контроле прокуратуры республики также находятся вопросы возмещения ущерба и выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка.