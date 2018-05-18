На Сахалине в новом перинатальном центре вновь обвалился потолок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая — РИА Новости. В новом перинатальном центре в Южно-Сахалинске, который открылся в апреле, снова обвалилась часть подвесного потолка, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

В конце апреля похожий случай произошёл в помещении ординаторской. За несколько дней до этого во время инспекционной поездки активистов ОНФ в перинатальный центр на главу местного ОНФ с потолка упал провод.

После инцидентов в перинатальном центре провели полное обследование всех потолочных креплений. В региональном министерстве здравоохранений сообщили, что в ходе обследования проблем с потолочными конструкциями выявлено не было.

В этот раз причиной обрушения стал засор трубы канализации, которая проложена на втором этаже над подвесными потолком, уточнили в ведомстве.

"Причиной стали посторонние предметы – памперсы и тряпки, засорившие систему. В связи с засором в одном из стыков просочилась жидкость и размочила потолочные плиты, в результате небольшой участок был деформирован", — сообщили журналистам в региональном минздраве.

Проблема с трубой в данный момент решена, потолочную плитку заменили, добавили в ведомстве.

Областной перинатальный центр был открыт в апреле, его общая площадь 32 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства составила четыре миллиарда рублей. Перинатальный центр включает отделения медицинской генетики, перенатальной диагностики, патологии беременных, новорожденных, родовое и послеродовое, а также операционные и реанимационные залы. Работает стационар на 130 коек, а также консультативная поликлиника. Родовое отделение имеет 12 индивидуальных родильных залов. В ходе недавнего визита в учреждение губернатор региона Олег Кожемяко распорядился устранить ряд недоработок. В частности, в отдельных помещениях требуется настройка электрооборудования и телефонной связи.