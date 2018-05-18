В Липецке устранили аварии, оставившие без электричества часть города

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Специалисты Липецкой городской энергетической компании устранили последствия грозы, из-за которых вечером в четверг жители двух микрорайонов Липецка остались без электричества, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
"Свет дали ночью, все запитали, отключений сейчас нет", — сказал представитель НЛМК.
Гроза 17 мая в Липецке привела к трагедии — около 17.00 мск во время работ на крыше строящегося дома от удара молнии погиб 56-летний монтажник, а его 30-летний коллега был доставлен в больницу. СК начал по факту произошедшего доследственную проверку.