В Ивановской области на текстильной фабрике произошел крупный пожар

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на текстильной фабрике в Ивановской области, огнем повреждено 600 квадратных метров здания, сообщило ГУ МЧС по региону.

В 01.40 мск поступило сообщение о возгорании на текстильной фабрике в городе Кинешма.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 01.45 происходило горение в цехе на первом этаже. Объявлен повышенный ранг пожара. В 02.55 очаг пожара был локализован. В 03.56 горение ликвидировано", — говорится в сообщении.

В результате пожара огнем повреждено здание на площади 600 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, уточняет ведомство.

К ликвидации пожара привлекались 17 единиц техники и 50 человек, в том числе от МЧС России – 13 единиц техники и 37 человек.