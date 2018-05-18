В Якутии назвали размер компенсаций пострадавшим от паводка

Спасатели МЧС России во время ликвидации последстий разлива рек в Якутии. Архивное фото

Спасатели МЧС России во время ликвидации последстий разлива рек в Якутии. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 18 мая — РИА Новости. Жителям Якутии, пострадавшим от весеннего паводка, необходимо выплатить в качестве материальной помощи более 81,6 миллиона рублей, сообщает правительство республики.

По данным правительства, в зоне затопления находятся 14 населенных пунктов, 671 дворовая территория, из них 345 жилых домов. В зоне подтопления проживает 1,37 тысячи человек, из них в затопленных домах 804 человека.

"Всего от паводка в республике пострадало 3 тысячи 266 человек, предварительная сумма оказания материальной помощи составляет 81 миллион 650 тысяч рублей", — приводятся в сообщении слова инженера ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС(Я)" Виталия Петрова.

По его словам, на сегодняшний день уже определен ущерб от паводка в Амгинском районе. Он составил 288 миллионов рублей, на оказание помощи пострадавшим нужно 22,35 миллиона рублей.

Петров отметил, что списки пострадавших уже сформированы, практически завершено составление актов обследования подтопленных объектов. Сегодня специалисты по приемке документов работают в Усть-Майском, Хангаласском, Таттинском районах. В ближайшие дни пострадавшие от паводка должны получить материальную помощь.