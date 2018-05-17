Главе "Роспана" предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017

Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Руководителю группы компаний "Роспан" Никите Колесникову предъявлено обвинение в хищении денег, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее в четверг сообщалось, что за хищение 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа", были задержаны экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Пирумову ранее уже было предъявлено обвинение в хищении средств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.

"Руководителю группы компаний "Роспан" Никите Колесникову также предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа", — говорится в сообщении ведомства в мессенджера "ТамТам".

Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.