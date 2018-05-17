Экс-зампреда правительства Рязанской области осудят за взятку

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Владимир Трушкин предстанет перед судом по обвинению во взятке в 80 тысяч рублей, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

В отношении Трушкина было возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в значительном размере", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что Трушкин, занимая должность первого заместителя главы администрации Рязани, получил в июле 2015 года в своем служебном кабинете взятку в значительном размере на сумму 80 тысяч рублей от учредителя одной из рязанских строительных организаций за содействие в совершении действий по службе в интересах указанной организации", — говорится в сообщении.

В ходе следствия Трушкин признал вину, раскаялся в содеянном и способствовал расследованию преступления.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения заместителем прокурора области обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует следствие.