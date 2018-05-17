Бывшему замминистра культуры предъявили обвинение в хищениях

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Экс-замминистра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении средств, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа", сообщает Следственный комитет РФ.
"В ходе допроса Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере "ТамТам".
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.