Главу Федерации профсоюзов Татарстана задержали по подозрению в подкупе

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяну Водопьянову в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе в крупном размере, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по республике.
"Продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя Федерации профсоюзов республики Татарстан 63-летней Татьяны Водопьяновой, подозреваемой в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере. Ранее Водопьянова находилась на излечении в больнице. Сегодня подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория "Бакирово", входящему в реестр учреждений санаторно-курортной системы профсоюзов республики, потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей.
Следствие полагает, что Водопьянова причастна еще к семи аналогичным эпизодам преступной деятельности в 2009-2014 годах, при этом причиненный ею ущерб превысил 3 миллиона рублей.