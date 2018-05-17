САРАТОВ, 17 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский райсуд Саратова в четверг продлил до 21 июля срок ареста троим обвиняемым в покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, пострадавших при взрыве ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее в региональном СУСК сообщили, что вечером 21 марта примерно в 10 километрах от села Красный Яр Энгельского района сотрудники МВД и Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий должны были встретиться с лицами, обладающими необходимой им информацией, но в обусловленном месте никого не было. На месте сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок.

По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". Суд по этому делу поместил под стражу до 21 мая четверых жителей региона Михаила Силенко, Юлию Быстрову, Романа Силенко и Алексея Клусова. Роман Силенко был обнаружен мертвым в камере СИЗО 6 апреля.

"Срок содержания Михаилу Силенко, Юлии Быстровой и Алексею Клусову продлили на два месяца", — сказала собеседница агентства.