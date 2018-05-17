СК возбудил дело против ростовского депутата после инцидента с пистолетом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела на обоих участников дорожного конфликта, который произошел 15 марта текущего года в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Ранее источник "Ростовских Вестей" сообщил, что днем 15 марта в центре Ростова-на-Дону депутат гордумы Игорь Амураль разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля и напал на водителя. По информации издания, он "приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, при этом несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке потерпевшего", после чего скрылся с места происшествия.

По результатам проверки, проведенной сразу после инцидента, в возбуждении дела было отказано. Позже областной СК отменил данное постановление, была назначена дополнительная проверка.

"В связи с многочисленными информационными запросами представителей СМИ о результатах доследственной проверки по факту конфликта двух водителей на проезжей части перекрестка ул. Красноармейская и пер. Островский в городе Ростове-на-Дону 15 марта 2018 года, следственное управление сообщает, что по результатам проверки уголовные дела возбуждены в отношении обоих участников дорожного конфликта", — говорится в сообщении.

В отношении одного из них возбуждено дело по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Умышленное повреждение чужого имущества". В отношении другого — по статьям "Побои", "Угроза убийством" и "Умышленное повреждение чужого имущества", отмечает областной СК.

"Каждый из подозреваемых, отрицая свою причастность к преступлениям, выдвинул свои версии произошедшего конфликта, которые могут быть проверены только следственным путем", — добавила Гагалаева. В настоящее время по уголовным делам выполняются необходимые следственные действия.

По информации источника в правоохранительных органах, в отношении депутата дело возбуждено по статьям "Побои", "Угроза убийством" и "Умышленное повреждение чужого имущества".