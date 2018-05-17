СК возбудил дело против ростовского депутата после инцидента с пистолетом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела на обоих участников дорожного конфликта, который произошел 15 марта текущего года в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
По результатам проверки, проведенной сразу после инцидента, в возбуждении дела было отказано. Позже областной СК отменил данное постановление, была назначена дополнительная проверка.
"В связи с многочисленными информационными запросами представителей СМИ о результатах доследственной проверки по факту конфликта двух водителей на проезжей части перекрестка ул. Красноармейская и пер. Островский в городе Ростове-на-Дону 15 марта 2018 года, следственное управление сообщает, что по результатам проверки уголовные дела возбуждены в отношении обоих участников дорожного конфликта", — говорится в сообщении.
"Каждый из подозреваемых, отрицая свою причастность к преступлениям, выдвинул свои версии произошедшего конфликта, которые могут быть проверены только следственным путем", — добавила Гагалаева. В настоящее время по уголовным делам выполняются необходимые следственные действия.
По информации источника в правоохранительных органах, в отношении депутата дело возбуждено по статьям "Побои", "Угроза убийством" и "Умышленное повреждение чужого имущества".