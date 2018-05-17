В Подмосковье мужчина сорвался с высоты, убегая от полицейских по простыням

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мужчина сорвался с высоты шестого этажа в Красногорске, когда, убегая от полицейских, спускался из квартиры 12 этажа по связанным простыням, сообщает в четверг ГСУ СК РФ Московской области.

"Утром к мужчине в квартиру пришли сотрудники московской полиции для проведения опроса в рамках проверки, проводимой в отношении него о мошеннических действиях. Не желая общаться с полицейскими, мужчина по связанным простыням попытался спуститься вниз из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже. Примерно на уровне 6-го этажа он сорвался", — говорится в сообщении.

Спустя несколько часов после госпитализации мужчина скончался в больнице. По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел в поселке Нахабино, который административно относится к Красногорску.