Суд арестовал руководителя аппарата челябинской думы по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая — РИА Новости. Суд в четверг арестовал на 2 месяца руководителя аппарата челябинской гордумы Юрия Чанова, подозреваемого следствием в получении взятки, сообщила РИА Новости консультант Тракторозаводского райсуда Челябинска Ирина Савинкова.

По данным следствия, в марте 2017 года Чанов получил взятку в размере 300 тысяч рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании челябинской городской думой проведения фестиваля.

Следственными органами СК по региону в отношении Чанова возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки".

"Тракторозаводский районный суд в четверг вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чанова на срок 2 месяца – до 15 июля", — сказала Савинкова.

Она уточнила, что в суде подозреваемый и его адвокат просили о мере пресечения в виде домашнего ареста или подписке о невыезде.