Жительница Татарстана умерла после нескольких отказов в госпитализации

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Следователи в Татарстане устанавливают медицинских работников, в течение нескольких дней отказывавших в госпитализации 22-летней женщине, которая затем скончалась, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В Бугульминской центральной районной больнице 22 февраля скончалась 22-летняя женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 и 19 февраля женщина обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие, однако в госпитализации ей отказывали, рекомендуя амбулаторное лечение по месту жительства. Как установлено, 20 февраля бригадой скорой помощи женщина была доставлена в приемное отделение Бугульминской ЦРБ, но медики снова отказали в госпитализации.

"Вечером она в очередной раз была доставлена в больницу, после чего пациентку, наконец, госпитализировали в реанимацию. При этом в дальнейшем медицинские работники так и не приняли своевременные меры к оказанию квалифицированной помощи потерпевшей, в результате чего она скончалась", — отмечает ведомство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.