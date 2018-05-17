В Калужской области мужчина отбивался файером от полицейских

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве мужчина при задержании устроил драку с полицейскими. Следственный комитет опубликовал видео инцидента на своем YouTube-канале.

Находившийся в международном розыске 41-летний москвич скрывался вместе с родными в частном доме в Калужской области. Когда в помещение вошли сотрудники полиции в гражданском, он бросил в них файер. Один полицейский получил ожоги и попал в больницу.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.