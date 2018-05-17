В Ростовской области перекрыли канал поставки наркотиков из Германии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая – РИА Новости. Сотрудники таможни ликвидировали канал контрабанды наркотиков из Германии на Юг России, изъято более 19 килограммов наркотических средств, сообщил на пресс-конференции начальник Южного таможенного управления (ЮТУ) Сергей Пашко.

"В текущем году был ликвидирован канал контрабанды, который подпитывал наркосиндикат, расположенный на Юге России", — сказал он. Пашко уточнил, что наркотики поступали на территорию Ростовской области из Германии в почтовых отправлениях, а затем расфасовывались на более мелкие партии для реализации на территории Южного и Северо-Кавказского округов.

При реализации оперативной информации в отношении группы лиц на территории Ростова-на-Дону было изъято более 19 килограммов наркотических средств, среди которых экстази, кокаин, гашиш, марихуана и псевдоэфедрин.

Также в январе-марте текущего года был выявлен 21 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, а также товаров военного и двойного назначения – 31 факт.