На Ямале осудили двух депутатов за хищение семи миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — РИА Новости. Два депутата из Тазовского района ЯНАО получили условные сроки за хищение более 7 миллионов рублей при фиктивных сделках муниципального предприятия, которое они возглавляли, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2016 года директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия и его заместитель, вступив в сговор, заключили фиктивные договоры с коммерческой организацией на сумму более 7 миллионов рублей. В результате различных манипуляций им удалось похитить указанные средства у собственного предприятия, отмечает СУСК.

"В период совершения преступления руководители являлись депутатами: директор — районной думы Тазовского района, его заместитель — собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении них было возбуждено по статье о хищении в особо крупном размере по предварительному сговору. В ведомстве отметили, что на стадии предварительного следствия они раскаялись и полностью загладили свою вину, вернув в бюджет похищенные деньги.

"Приговором суда бывшему директору предприятия назначено наказание в виде 3 лет условного лишения свободы, его заместителю – 2 года 6 месяцев условного лишения свободы", — добавили в следственном управлении.