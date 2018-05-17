В Ингушетии экс-полицейскому вынесли приговор за разбойные нападения

НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Сунженский районный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в совершении в составе преступной группы разбойных нападений на сотрудников почты и инкассатора, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, 15 декабря 2014 года обвиняемый, являвшийся сотрудником полиции, в составе преступной группы совершил разбойное нападение на работников отделения почтовой связи Сунженского района, в результате чего были похищены 100 тысяч рублей, поступившие в качестве коммунальных платежей от граждан. В тот же день полицейский и его сообщники совершили разбойное нападение на инкассатора в том же отделении почтовой связи и похитили еще 980 тысяч рублей. Впустив инкассатора в помещение почты, нападавшие ударили его по голове, мужчина потерял сознание, и они похитили находившиеся при нем деньги.

Обвиняемый был задержан правоохранительными органами в Москве в августе 2017 года.

"Приговором Сунженского районного суда подсудимый признан виновным в совершении разбоя и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Ранее приговором суда к различным срокам наказания (от четырех до 15 лет лишения свободы) были осуждены шестеро сообщников обвиняемого. Восьмой участник данной преступной группы объявлен в федеральный розыск.