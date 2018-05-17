Жителя Саранска будут судить за покушение на убийство 15 лет назад

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Мужчина, более 15 лет находившийся в розыске за покушение на убийство, предстанет перед судом в Саранске, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.

По данным следствия, 17 мая 2002 года во дворе жилого дома в Саранске двоим местным жителям были причинены огнестрельные ранения из пистолета марки "ТТ". Кроме того, в августе того же года в Саранске из подвала жилого дома из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль ВАЗ-2112 с целью убийства находившегося в нем мужчины.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступлений двух жителей Саранска. Один из них был задержан по "горячим следам" и осужден к длительному сроку лишения свободы, а второму соучастнику удалось скрыться от следственных органов. Мужчине было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск. Спустя более 15 лет, в октябре 2017 года, местонахождение обвиняемого было установлено. Мужчина был задержан в Нижегородской области, где проживал под вымышленными анкетными данными", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Как полагает следствие, преступления были совершены из-за раздела сфер влияния между двумя группировками, действовавшими в то время в Саранске. Уголовное дело направлено в суд.