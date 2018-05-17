В Подмосковье нашли мертвым старшего полицейского конвойного полка

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Старший полицейский конвойного полка, прапорщик полиции найден мертвым на одной из улиц в Подольске Московской области, сообщили РИА Новости в четверг в региональном управлении МВД.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружено тело мужчины. Как выяснилось, скончавшийся – старший полицейский конвойного подразделения ГУ МВД России по Московской области 41-летний прапорщик полиции", — пояснили в полиции.

По данным МВД, обнаружили мужчину на улице Молодежная в Подольске. Как уточняют в полиции, прапорщик на момент смерти находился не при исполнении служебных обязанностей, он был одет в гражданское.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.