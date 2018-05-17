В Пензенской области возбудили дело против владельца парка аттракционов

САРАТОВ, 17 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи в городе Белинский Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении владельца парка аттракционов, где ребенок упал с батута и был госпитализирован с серьезными травмами, сообщил в четверг СК РФ.

По данным следствия, 10 мая самарский предприниматель в Белинском арендовал у местного ФОК участок, где установил зоопарк и комплекс аттракционов, в том числе надувной батут. Следователи установили, что утром 14 мая семилетний мальчик со старшим братом пришел на аттракционы и после покупки билета стал прыгать на батуте, который оказался закреплен ненадлежащим образом, одна из его частей приподнялась, и мальчик упал на землю.

В СК отметили, что мальчик с сотрясением головного мозга, ушибами лица и ноги в настоящее время находится на стационарном лечении в Пензенской областной детской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова.

"В отношении индивидуального предпринимателя из Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"… Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — говорится в сообщении.

Фигуранту дела грозит до двух лет заключения.

В СК отметили, что в рамках уголовного дела будут детально исследованы все нарушения действующего законодательства, касающиеся безопасности эксплуатации надувных батутов, допущенные подозреваемым при осуществлении данного вида предпринимательской деятельности.

Как уточнила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова, прокуратура Белинского района Пензенской области в связи с инцидентом проводит проверку безопасности жизни и здоровья детей, посещающих игровую зону. Собеседница агентства отметила, что парк аттракционов из Самарской области находится в Белинском до пятницы.