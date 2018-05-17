В Хакасии компания избила приехавшего на вызов фельдшера скорой

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компания пьяных молодых людей в Хакасии избила фельдшера, приехавшего на вызов, сообщила пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, 12 мая на Абаканскую станцию скорой помощи поступило сообщение о том, что молодому человеку брызнули в лицо из газового баллончика. На вызов выехала бригада с фельдшером. Возле дома пострадавшего к медикам подбежала пьяная женщина, которая начала хватать фельдшера за руку.

"Мужчина хотел отодвинуть ее в сторону, однако в этот момент из дома выскочили молодые люди, находившиеся также в состоянии алкогольного опьянения, которые, повалив фельдшера на землю, причинили ему телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, руководство регионального СУ инициировало передачу материалов проверки из производства органов полиции следователю СК.