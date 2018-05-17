Житель Татарстана несколько часов удерживал в гараже пятерых подростков

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении жителя Менделеевска, несколько часов не выпускавшего из гаража пятерых подростков, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, 18 апреля 26-летний Азат Аманов распивал со знакомым спиртные напитки в гараже по улице Набережной города Менделеевска. Увидев пятерых знакомых подростков в возрасте 13-16 лет, в том числе двух девочек, Аманов пригласил их в гараж, после чего закрыл его на ключ. После общения подростки попросили открыть ворота, однако подозреваемый отказался это сделать", — говорится в сообщении.

По данным следствия, когда одна из девочек стала плакать, Аманов заявил, что не откроет гараж до тех пор, пока подростки не успокоятся. Спустя 1,5-2 часа он выпустил их из гаража. Через несколько дней одна из девочек рассказала матери о произошедшем и та обратилась в правоохранительные органы.

В отношении Аманова возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы двух или более несовершеннолетних".

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина от дачи показаний отказался. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.