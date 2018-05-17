Житель Татарстана несколько часов удерживал в гараже пятерых подростков

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении жителя Менделеевска, несколько часов не выпускавшего из гаража пятерых подростков, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, когда одна из девочек стала плакать, Аманов заявил, что не откроет гараж до тех пор, пока подростки не успокоятся. Спустя 1,5-2 часа он выпустил их из гаража. Через несколько дней одна из девочек рассказала матери о произошедшем и та обратилась в правоохранительные органы.
В отношении Аманова возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы двух или более несовершеннолетних".
Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина от дачи показаний отказался. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.