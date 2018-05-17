Обвинение попросило девять лет колонии для экс-зампреда правительства Коми

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гособвинение попросило Замоскворецкий суд Москвы назначить 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 180 миллионов рублей бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, обвиняемому в мошенничестве и участии в преступном сообществе, сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
Следующее заседание по делу пройдёт 29 мая.
По версии обвинения, с декабря 2005 по сентябрь 2015 года фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.
Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.