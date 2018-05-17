Обвинение попросило девять лет колонии для экс-зампреда правительства Коми

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гособвинение попросило Замоскворецкий суд Москвы назначить 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 180 миллионов рублей бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, обвиняемому в мошенничестве и участии в преступном сообществе, сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"В ходе прений сторон гособвинение предложило назначить Ромаданову по совокупности преступлений наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 3 года и штрафом в размере 180 миллионов рублей", — заявила пресс-секретарь.

Следующее заседание по делу пройдёт 29 мая.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арест попали экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.

По версии обвинения, с декабря 2005 по сентябрь 2015 года фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.