В Югре обнаружили в гараже тело главы поселения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — РИА Новости. Следователи в ХМАО проводят проверку по факту обнаружения в одном из гаражей в Нижневартовске тела главы администрации городского поселения Излучинска с огнестрельным ранением, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

"Днем 17 мая поступило сообщение об обнаружении в одном из гаражей ГСК "Железнодорожник" в городе Нижневартовске тела главы администрации городского поселения Излучинска с огнестрельным ранением. По данному факту… проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время следователи работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято после проверки.

Согласно информации на сайте администрации Излучинска, главой поселения является уроженец Омска Алексей Кудрик. Он занимал эту должность с 2010 года.